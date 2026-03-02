En busca de votos todo vale y algunos candidatos, además de prometer, se han puesto a bailar, sobre todo cumbia, a fin de llamar la atención y conseguir el respaldo en las urnas que necesitan para llegar a la Presidencia o al Congreso.

Keiko Fujimori es hoy pura cumbia con el “El Ritmo de la China” para evocar el “Ritmo del Chino” de su padre, el fallecido exdictador Alberto Fujimori.

Candidatos

Rachel Coronado (Avanza País), candidata a diputada por la región de La Libertad, apuesta por la cumbia y aparece bailando frente al mar para atraer votos, destacó un informe de Panamericana.

De las mismas filas, la candidata Adriana Tudela eligió el conocido tema “Muchacho provinciano”, que interpretaba Chacalón, para sus actividades de campaña.

No baila nada

Fiorella Molinelli, candidata presidencial por Fuerza y Libertad, baila y se esfuerza con sus dos “pies izquierdos”.

La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, baila “El Ritmo de la China” para evocar el “Ritmo del Chino” de su padre, Alberto Fujimori, el 2000.

Excesos

Con inteligencia artificial, el candidato al Senado Antonio Quispe (Fuerza y Libertad) aparece en un spot caracterizado como estrella de heavy metal.

Alan Pino (Renovación Popular), candidato a diputado por La Libertad, pide el voto en un cementerio frente a una tumba.

“Sabemos que ustedes también votan... no se olvide de nosotros”, se le escucha en el video.

Iván Hernández (Perú Primero), candidato al Senado por la región Áncash, baila al compás de “Rosa, Rosa” de Sandro.