Un día después de la desiganción de José María Balcázar (Perú Libre) como presidente interino de la República, las acusaciones entre los partidos de derecha se encendieron más, con acusaciones de haber entregado el gobierno a la izquierda radical, que maneja desde la clandestinidad Vladimir Cerrón.

Es que el dueño de Perú Libre se adjudicó la victoria, aunque Balcázar, de 83 años, ha intentado deslindar del partido al afirmar en RPP: “No estamos trabajando en hacer izquierdismo en Palacio de Gobierno, eso ya no existe”. Sin embargo, se mostró dispuesto a dialogar con Cerrón, a quien considera líder de un partido.

Ante este escenario, el economista Manuel Romero Caro alertó que quien gobernará el país sería el líder prófugo de Perú Libre. “Y ya llegaría el indulto de Castillo .Y lo peor vendrá con las elecciones. Todo por los pecadillos de Jerí y de Boluarte”, escribió en Facebook, al acusar a López Aliaga de esta situación, aunque Keiko Fujimori y César Acuña “tampoco se salvan”.

Se pelean

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que su partido advirtió que era más importante mantener a José Jerí en la Presidencia, no porque lo defendían, sino porque no sabían qué podía ocurrir tras su salida.

En canal N, acusó a Renovación Popular y Rafael López Aliaga de unirse a la izquierda y los caviares en la votación para censurar a Jerí. Luego afirmó que su partido estará atento y vigilante a las decisiones que adopte Balcázar, quien debe respetar la Constitución, el proceso electoral y la democracia.

Miguel Torres, su candidato a la segunda vicepresidencia, advirtió que los izquierdistas “en 50 días pueden destruir el país”. Descartó que su partido acuda a dialogar con Balcázar.

López Aliaga afirmó que Renovación Popular jamás ha negociado con sectores extremistas ni con redes corruptas del Parlamento. “Lo que ha ocurrido es una tragedia, pero las elecciones están convocadas para abril y esa es la luz al final de este túnel oscuro”, indicó en un comunicado. Horas antes, había acusado al fujimorismo de actuar por venganza y apoyar a Balcázar en su elección.

“El nuevo presidente del Perú no tiene currículum, sino prontuario”, comentó la periodista Rosa María Palacios. Es que Balcázar no solo es cuestionado por sus desafortundas declaraciones sobre el embarazo en menores de edad, de las que no se arrepiente, sino también por las múltiples investigaciones abiertas en su contra.

Su nombre aparece en 13 carpetas fiscales. En el Distrito Fiscal de Lima tiene cuatro investigaciones, algunas ya archivadas.

Además fue abogado de un acusado por violación a una menor, recomendó la contratación de una sobrina en el Ministerio Público y fue expulsado del Colegio de Abogados de Lambayeque donde fue acusado del desfalco de cerca de 1.5 millones de soles del gremio. Y por si fuera poco, en 2011 fue destituido del Poder Judicial por no hacer un buen trabajo como juez supremo.