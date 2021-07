López Aliaga contra Pedro Castillo: “si es proclamado, estará en un régimen de gobierno ilegítimo”

El empresario Rafael López Aliaga, excandidato presidencial por Renovación Popular, consideró este martes que, si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclama como presidente de la República al candidato por Perú Libre, Pedro Castillo, su gobierno será “ilegítimo”.

“De un marco constitucional respetamos lo que es legal, pero va a -lamentablemente si sale proclamado este caballero- estar en un régimen de gobierno ilegítimo porque ha habido muchos procedimientos que han sido violados en esta elección que es legal, pero no es legítima, es la posición de nuestro partido”, aseveró.

En conferencia de prensa, indicó que su agrupación política respeta el marco legal, pese a que están en “desacuerdo con los procedimientos”.

“Nosotros respetamos el marco legal, aunque estamos en desacuerdo con los procedimientos, pero sí te digo que consideramos que puede ser legal, pero no legítimo porque hay una barbaridad de hechos que no han sido tomados en consideración porque, por ejemplo, nosotros en la primera vuelta planteamos un reconteo de votos que era un derecho porque presentamos pruebas de falsificación de actas. Nada, nos fue denegado”, sostuvo.

En ese sentido, López Aliaga anunció que la bancada legislativa de Renovación Popular solicitará la creación de una comisión investigadora en el Congreso de la República sobre el desarrollo de las Elecciones Generales 2021.

“Creemos que los resultados pueden ser legales, más no legítimos, y como ya lo he explicado, vamos a pedir que exista una comisión investigadora en el Congreso del Perú para ver la legitimidad de estas elecciones, donde en el caso nuestro se nos ha negado el reconteo de actas teniendo nosotros las pruebas, habiendo presentado las pruebas de más de 100 actas en todo el Perú con firmas falsificadas. Nos han dicho: ‘eso no es tema nuestro, es tema de la fiscalía’ y pedimos: ‘dennos el padrón electoral’, ‘no, se lo damos en septiembre’ y así no es pues”, explicó.

Además, precisó que -desde su punto de vista- antes que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclame al ganador del proceso electoral, “deberían revisar el padrón electoral, revisar las firmas”.

En otro momento, dijo esperar que Pedro Castillo “se modere” y “deje de lado” al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, a fin de inspirar confianza en la ciudadanía y en los diferentes sectores.

“Espero que el señor Castillo se modere, que deje al señor Cerrón de lado, se modere, sea un gabinete que inspire confianza y lo van a ver en el tipo de cambio. Si el gabinete inspira confianza, el tipo de cambio baja, si el gabinete no genera confianza, el tipo de cambio lo va a pagar el peruano más pobre”, enfatizó.