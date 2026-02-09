Aunque ministros, mandos policiales y el mismo jefe de Estado afirmen que se avanza en la lucha contra la criminalidad, el promedio diario de homicidios en el Perú es hoy, con José Jerí de presidente, mayor que en anteriores gobiernos.

Al respecto, el ingeniero y analista de datos Juan Carbajal mostró que desde que Jerí asumió el poder, el 10 de octubre de 2025, hasta el 5 de febrero último, se registraron 665 homicidios, en razón a un promedio de 5,64 al día.

Siempre según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), el Gobierno de Dina Boluarte (7/12/2022 al 9/10/2025) registró 5450 homicidios con un promedio de 5,25 al día. Con Pedro Castillo (28/07/2021 al 7/12/2022) hubo 2091 homicidios y un promedio de 4,22 al día.

Cifras

Los promedios de los gobiernos de Francisco Sagasti (3,62 homicidios diarios), Manuel Merino (2,67), Martín Vizcarra (2,87) y Pedro Pablo Kuczynski (1,88) están también por debajo de lo reportado con Jerí.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, aseguró que las cifras de homicidios del Sinadef no reflejan la realidad.

Grave

“El Gobierno de José Jerí (tras casi cuatro meses) sigue siendo el de mayor promedio diario de homicidios que cualquier Gobierno anterior, según datos oficiales del Gobierno por medio del Sinadef, y de proseguir la tendencia actual hasta el término de su mandato (28/07/2026) superaría los 1600 homicidios, cuya cifra incluso sería aún mucho mayor debido a los subregistros”, explicó Carbajal.