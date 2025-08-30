Tras confirmarse que el gobierno de Dina Boluarte evalúa el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), algunos constitucionalistas y políticos han criticado esta iniciativa.

El excanciller aprista, Luis Gonzales Posada, dijo que sería un error que el Perú se retire de la Corte.

“Sería un grave error retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Solo lo hicieron tres países: las satrapías de Venezuela y Nicaragua, y Trinidad Tobago, porque sancionan con la pena de muerte a condenados por asesinato, castigo prohibido en el sistema interamericano”, publicó en la red X.

Por su parte, el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez, afirmó que la eventual salida de la Corte debería ser tratada con seriedad, bajo criterios diplomáticos y no como una reacción política improvisada.

Sin embargo, criticó el rol de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los últimos años por supuestas extralimitaciones, como intervenir en temas de amnistías.

Álvarez expresó su preocupación por la composición del grupo que analizará el tema, donde predominan perfiles militares.

“Dina busca impunidad”

La congresista Silvana Robles (Bancada Socialista) acusó a la presidenta Dina Boluarte de pretender impunidad por las muertes durante las protestas contra su gobierno. “No les bastó con la ley de amnistía. Ahora pretenden romper el sistema de protección de derechos humanos”, expresó.

Desilú León, ministra de Comercio Exterior y Turismo, afirmó que el gobierno hace una “evaluación rigurosa” sobre un posible retiro de la Corte.