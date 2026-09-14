Mafias financian los estudios escolares de jóvenes y su ingreso a las escuelas de suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) para que, una vez egresados y en servicio activo, como infiltrados, sirvan a la delincuencia desde dentro de la institución.

Así lo alertó el exviceministro del Interior Julio Corcuera, al referirse a la infiltración criminal en la Policía, algo de lo que muchos pretenden minimizar.

Por eso, el 30 % de policías en regiones con alta incidencia delictiva estaría comprometido con bandas.

En ese entorno de graves problemas dentro de la Policía, la diputada Catherin Palomino presentó un proyecto para dictar cadena perpetua a policías implicados en delitos de homicidio, feminicidio, sicariato, secuestro, extorsión y otros.

Hasta “Los Pulpos”

Según declaraciones de Julio Corcuera que difunde el portal La Lupa, refirió que la organización criminal “Los Pulpos” financia el colegio de niños de escasos recursos económicos “con la condición de que después ingresen a la Policía, pero ya perteneciendo a ‘Los Pulpos’”.

“Un suboficial no viene de la clase alta o media alta, regularmente es de origen económico más sencillo” y “cuando uno ingresa a la Policía tiene que pagar un derecho a garantía, ahí está el uniforme, el alimento y demás”, explicó Julio Corcuera.

Cosa de dinero

Ese costo de ingreso a las escuelas de suboficiales es de 10 mil soles, con lo que jóvenes que postulan y carecen de recursos son blanco fácil de redes criminales que asumen los gastos a cambio de asegurar un contacto directo dentro de la Policía, declaró a Panamericana Televisión.

Julio Corcuera acotó que, como la responsabilidad penal es personal, existen postulantes con familiares que tienen antecedentes y vínculos directos con bandas criminales, lo que facilita luego el flujo de información confidencial policial hacia mafias y pone en riesgo la persecución del delito.

Además, Julio Corcuera planteó filtros rigurosos para seleccionar a futuros agentes, como pasar por el polígrafo (detector de mentiras) e investigar bienes, recursos económicos y antecedentes del entorno de los postulantes.

Oficiales

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ya desarticuló redes de oficiales en actividad que, por ingresar a la Escuela de Oficiales de la PNP, cobraban desde 40 mil soles por postulante.

El fin de tales mafias internas es alterar los exámenes médicos, físicos y de conocimientos para garantizar vacantes de manera ilícita, pero también permitir que ingresen infiltrados de organizaciones criminales de la minería ilegal, el narcotráfico y la extorsión para tener luego oficiales y con ellos control total en jurisdicciones territoriales y operativos, y desviar carpetas fiscales.