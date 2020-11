El presidente Manuel Merino aseguró que las protestas en Lima y diversas ciudades del Perú no son responsabilidad del gobierno de transición, sino del propio Estado por no enfrentar la pandemia del coronavirus de una “manera objetiva”.

En diálogo con RPP Noticias, señaló que quizás el régimen de transición está “fallando” en el tema de la comunicación y dijo que eso se corregirá con una pronta respuesta en las próximas horas.

“Lo que ha falta explicar es que los hechos que estamos viviendo no son responsabilidad de esta transición democrática. Esto viene de la responsabilidad del propio Estado que no ha sabido enfrentar la pandemia de una manera objetiva, con resultados que puedan haber dado condiciones de optimismo y favorables. Frente a eso tenemos que dar una respuesta”, manifestó.

En ese sentido, Merino de Lama atribuyó las manifestaciones de los jóvenes a la preocupación que sienten por haber perdido su trabajo, no haber culminado sus estudios universitarios y por el propio caos causado por la pandemia.

Del mismo modo, dijo que hay que “separar a aquellos grupos políticos que están tratando de aprovechar (las movilizaciones)” y que tergiversan la situación por la que atraviesa el país.

“Vuelvo a sumarme al respaldo a la juventud en el marco de su propia preocupación por haber perdido su trabajo, por no haber culminado sus estudios universitarios, por el propio caos que hemos vivido en esta pandemia, y debemos separarlos de aquellos que pretenden hacer el caos, de una manera anárquica, que no permite analizar a profundidad lo que viene sucediendo en el país y en eso tenemos que trabajar, en eso nosotros nos sumamos porque creemos que la juventud necesita esperanza, una oportunidad de trabajo, de continuar sus estudios universitarios y que el Estado responda de manera satisfactoria y coherente”, subrayó.

Asimismo, confirmó que en las próximas horas, a más tardar el día de mañana, dará un mensaje al país con medidas sobre la reactivación económica y la estrategia en la lucha contra la pandemia del COVID-19.

“Pensando en esos ciudadanos, gremios e instituciones que no están sintiendo al Estado, vamos a dar anuncios en unas pocas horas, a más tardar el día de mañana, que están en el marco estricto de esas estrategias que vienen siendo propuestas coherentemente en el marco de la pandemia, en el tema de la reactivación económica y en los programas sociales que debemos asumir con responsabilidad en el Estado”, acotó.

Finalmente, Merino de Lama también afirmó que su Gabinete Ministerial es de ancha base y no obedece a intereses particulares.

“Este gabinete que me acompaña no obedece a ninguna línea particular, obedece a la transición que el pueblo debe estar mirándonos y constitucionalmente nos ha dado esa responsabilidad. En consecuencia, todos los integrantes del gabinete saben perfectamente que el objetivo principal es sacar adelante al Perú”, sentenció.