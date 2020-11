Pese a que la Junta de Portavoces del Congreso se reunirá HOY omingo a las 8 am para evaluar la renuncia del presidente de la República, Manuel Merino de Lama no piensa dejar el cargo.

Tras la terrible jornada de protestas donde fallecieron dos jóvenes y hay varias denuncias de desaparecidos, Merino de Lama esperará a que el Congreso le inicie un proceso de vacancia, tal como lo hizo el Parlamento con Martín Vizcarra el pasado lunes 9 de noviembre.

“La Constitución me avala”, habría comentado en la reunión realizada en esta madrugada con el Premier Antero Flores - Aráoz y sus ministros, según informó el periodista político Martín Hidalgo, en Twitter.

“Manuel Merino no renunciará y mañana dará una conferencia. En la reunión que sostuvo con ministros y en conversaciones con otros políticos notificó eso y que si quieren sacarlo necesitan vacarlo (87 votos) y no pueden censurarlo (66 votos). ‘La Constitución me avala’, les dijo”, se lee en la cuenta de Twitter del reportero.

Además, Manuel Merino considera que la renuncia del ministro del Interior es suficiente tras la muerte de Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez, jóvenes de 24 y 22 años respectivamente, que fueron victimas de la represión policial. Así lo deja saber Martín Hidaldo.

“Otro tema es que Manuel Merino cree que el costo político de las muertes en la protesta se cubre con la renuncia del ministro del Interior Gastón Rodríguez. Además, espera que algunos de los otros ministros reconsideren sus renuncias”, agrega.

“La jornada estará marcada por determinar en el Congreso si censuran o vacan a Manuel Merino y la resistencia de este por argumentar que solo puede dejar el poder si lo vacan con 87 votos. Es clave también el consenso para la renovación de la Mesa Directiva”, agregó.

