Una agenda bilateral, en torno a estrechar los vínculos del Perú con la administración de Donald Trump, abordarán hoy la presidenta Keiko Fujimori y el secretario de Estado de Estados Unidos (EE.UU.), Marco Rubio, y se anticipa “anuncios importantes”.

Marco Rubio llegó la noche del miércoles, procedente de Ecuador, tras otra visita en Colombia, y se reunirá con Fujimori a las 10:15 de la mañana, este jueves, en Palacio de Gobierno.

Mecanismos

La reunión tendrá como objetivo profundizar la alianza estratégica entre Perú y Estados Unidos y fortalecer los mecanismos de cooperación bilateral en asuntos prioritarios para ambos gobiernos.

CNN informó que Marco Rubio pidió al Gobierno del Perú que rompa relaciones con la República Islámica de Irán, tal como se hizo antes de su visita, lo que destacó el analista político Farid Kahat.

Temas a tratar

Entre los principales temas figuran la seguridad y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, y fortalecer la cooperación ante el fenómeno de El Niño.

El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló busca reforzar la cooperación frente al narcotráfico y fortalecer las relaciones comerciales.

Fujimori y Marco Rubio también abordarán asuntos relacionados con la defensa, la promoción de inversiones y el comercio bilateral, y otros temas de interés común.

Cooperación

También se revisarán los mecanismos para ampliar la cooperación económica y avanzar en áreas estratégicas para Estados Unidos y Perú.

Tras recibir anoche al secretario de Estado, junto al embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, nuestro canciller, Carlos Espá, confirmó “anuncios importantes” por parte de Rubio.

Navarro destacó que Fujimori y Marco Rubio fortalecerán la relación bilateral.

La internacionalista Berit Knudsen aconsejó buscar objetivos concretos y evitar limitarse a recibir propuestas de Washington. “Nos tenemos que sentar a escuchar y ver qué es lo que nos ofrecen a cambio”, aseveró.

China

Eso sucede cuando China, en respuesta al ingreso del Perú a la alianza de seguridad estadounidense Escudo de las Américas (SotA, en inglés), recordó que ella sí recibe a los peruanos con los “brazos abiertos”.

“¿Por qué los peruanos, al solicitar una visa para cierto país, tienen que someterse a rigurosos controles e incluso enfrentarse a amenazas de cancelación de las visas de toda su familia?”, recalcó.

Andrés Gómez de la Torre, exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia, reclamó prudencia en la política exterior del Perú con Estados Unidos y China, nuestro principal socio comercial, muy por encima de la potencia nortea