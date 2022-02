La presidenta del Congreso, Maricarmen Alva (Acción Popular) es protagonista de un audio difundido por el semanario “Hildebrandt en sus trece”, donde se le oye quejarse por la difusión de un informe sobre ella en un canal de televisión al cual le brindó una entrevista.

En la grabación, difundida en redes sociales por el autor de la nota, se escucha a la titular del Parlamento hablar con un interlocutor desconocido diciendo que si la atacan a ella, perjudican al Congreso.

“Osea, se van a quedar sin medio de comunicación porque he hablado con expertos y no hay duda que el plan Cerrón ya está y (Pamela) Vértiz, no lo puedo creer que el domingo le he dado a Vértiz antes que a Cuarto Poder. Me he pelado incluso porque me he ido a canal 9″, se le oye a Maricarmen Alva.

Hay audios de la reunión en el hotel Casa Andina de los congresistas vacadores, que son dirigidos por María del Carmen Alva.

Según el semanario, la presidenta del Congreso estaba reclamando por la difusión de un informe sobre los reclamos que hizo la alcaldesa de Ocoña, Marilú Gonzalez, por la agresión verbal que sufrió por parte de María del Carmen Alva en el Congreso.

La conversación se llevó a cabo en un hotel de Miraflores donde se llevó a cabo una reunión de carácter reservado entre María del Carmen Alva y legisladores de oposición como Patricia Juárez, Hernando Guerra García (Fuerza Popular), Jorge Montoya, Alejandro Muñante (Renovación Popular), Norma Yarrow y José Williams (Avanza País), Carlos Anderson (Podemos Perú), Lady Camones (Alianza Para el Progreso) y Luis Arriola (Acción Popular).

Esta reunión habría sido para que los legisladores evalúen acciones y cuenten votos para sacar del cargo al presidente de la República, Pedro Castillo.