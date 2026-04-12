La candidata presidencial por Primero La Gente, Marisol Pérez Tello, participó del desayuno electoral junto a los integrantes de su agrupación política y familia en un restaurante ubicado en La Punta, en la Provincia Constitucional del Callao.

Ella afirmó que se siente tranquila y respetará los resultados.

La también exministra de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, aseveró que cuenta con la capacidad y experiencia para liderar una gestión totalmente distinta a la realizada por la exintegrante de la plancha presidencial de Perú Libre en 2021.