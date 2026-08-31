La senadora Martha Chávez (Fuerza Popular) demandó a los parlamentarios de oposición a que reconsideren su postura y voten a favor de delegar facultades al Gobierno en los 66 puntos que solicitados.

“Yo tengo la esperanza de que inclusive personas en la Cámara de Diputados pertenecientes a bancadas que puedan, por razones de carácter político, ideológico, (…) haber anunciado que no van a darlas, en el fondo terminen dándolas una vez que escuchen la sustentación”, recalcó la fujimorista.

En declaraciones a RPP Noticias, Martha Chávezseñaló que los temas más urgentes a normar por el Ejecutivo son el fenómeno de El Niño y la seguridad ciudadana, aunque también destacó a los seis temas laborales.

Decretos inamovibles

Aunque la senadora fujimorista Martha Chávez no lo dijo, como otros que lo omiten, las normas dictadas por delegación no podrán ser luego derogadas porque el Senado tiene mayoría gobiernista en las votaciones.

Con el voto dirimente del fujimorista Miguel “Miki” Torres, presidente del Senado, está garantizado que no se apruebe derogar decretos legislativos del Gobierno que sean objetados por la oposición o la sociedad, lo que diferencia a la delegación de los anteriores gobiernos en que la alianza Fuerza Popular-Renovación Popular-Avanza País-APP podría dejar sin efecto las normas que deseara al contar con mayoría.

Rechazo de trabajadores

Gremios sindicales rechazaron la delegación de facultades.

La Central Unitaria de Trabajadores del Perú recalcó que “los seis puntos solicitados en materia laboral son en realidad serios ataques encubiertos al derecho al trabajo decente de la juventud peruana, a la conducta empresarial responsable, al tiempo de descanso laboral, al sueldo digno de los trabajadores, a la libertad sindical como derecho humano, al diálogo social institucionalizado y a la negociación colectiva en todos los niveles”.

Bases sindicales de la Federación Macroregional de Trabajadores Mineros del Sur del Perú rechazaron “la flexibilización laboral camuflada” con “medidas como en los años 90” que se pretende.