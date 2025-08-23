No se quedará en Barbadillo ni irá al penal de Lurigancho. Pese a los reclamos de sus abogados, así como la opinión favorable de abogados penalistas y algunos políticos para que permanezca en la cárcel de Ate, el expresidente Martín Vizcarra será trasladado al penal Ancón II, conocido como Piedras Gordas.

“El ambiente destinado cuenta con las condiciones adecuadas para su permanencia, además de brindarle la seguridad necesaria con el fin de salvaguardar su integridad física y/o psicológica”, garantizó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

La orden de traslado se dio tras detectarse irregularidades en la primera clasificación, la cual fue declarada inválida. Según el propio INPE, el procedimiento no se ajustó a la normativa vigente, por lo que debió anularse.

Acusa razones políticas

Vizcarra, quien debe cumplir cinco meses de prisión preventiva al estar procesado por corrupción, habló para RPP y afirmó que dos juntas del INPE determinaron que debe permanecer en Barbadillo y que la decisión de enviarle a Ancón II fue política.

Afirmó que el último miércoles le visitó la nueva junta y este grupo también determinó que debía permanecer en dicho penal, donde están presos los exgobernantes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.

Mientras esperaba su traslado, se supo que el juez Jorge Chávez Tamariz admitió su apelación contra los cinco meses de prisión preventiva.

Vizcarra podría ser sentenciado a 15 años de cárcel por pedir coimas de hasta 2,3 millones de soles cuando era gobernador regional de Moquegua, por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.