Antes de que el Congreso de la República rechazara la moción de vacancia contra el presidente de la República, Martín Vizcarra, Richard Cisneros, también conocido como Richard Swing, compartió un mensaje en su cuenta de Facebook.

Richard Swing escribió en su cuenta oficial: “Ya lo decreté y punto final. No podrán vacarlo, ya lo saben estos congreasnos”.

Asimismo, horas antes, arremetió contra el congresista, Edgard Alarcón. “Usted no tiene solvencia moral para hablar mal de nadie, parece que no ve la roca tan grande que tiene sobre sus ojos con sus más de 39 denuncias por graves delitos de corrupción como ex contralor. Es una vergüenza que esté fiscalizando a gente inocente SEÑOR MENTIRA (...) Lávese la boca antes de mencionarme viejo pinocho”, escribió.

Este viernes por la noche, el presidente de la República, Martín Vizcarra, se salvó de ser vacado por el Congreso de al República luego de que se pusiera a votación su continuidad tras la aparición de nuevos audios donde se le escucharía coordinar con quienes eran su personal de confianza las visitas de Richard Cisneros o Richard Swing al Palacio de Gobierno.

La decisión de la representación nacional se tomó con 78 votos a en contra, 32 a favor y 15 abstenciones. Cabe destacar que para que la vacancia presidencial proceda, se necesitaban de 87 votos a favor de la misma.

