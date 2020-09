Karem Roca, exasistente de presidencia de la República, al parecer tuvo una conversación con Richard Swing cuando se conoció del contrato que el Ministerio de Cultura había hecho con él y por el cual estaba ganando un jugoso salario.

En la conversación, Karem Rocca le comenta a Richard Shing que ha rechazado el abogado que le puso presidencia y que Martín Vizcarra la obligó a renunciar del cargo. Además le pidió que diga la verdad en el Congreso, pues el jefe de Estado lo traicionaría.

Aquí el extracto de la conversación:

Richard Swing: Son cinco meses que he salido de Cultura y no me han dado ni un sol. Por cuidarlo a él (Martín Vizcarra) qué hice, saqué mi computadora, saque mis dos teléfonos, saque mi pc y lo puse a buen recaudo. Saqué todo de mi casa, discos duros y están guardados en tres lugares distintos. Tú sabes las conversaciones tan delicadas que he tenido.

Karem Roca: Miriam se ha encargado de poner al señor (Martín Vizcarra) en contra mí y de ti. Ahora no sé que papel juega Oscar Vásquez. Él me ha puesto abogados, pero yo los he desechado, porque si me ponen abogados sabrán todo lo que hago.

Richard Swing: Cuando pasa todo eso, yo seguía comunicándome con Martín y se lo advertí y le dije: mira carapalida te van a decir esto, esto, esto y nunca lo dijo y dijo que peor pachotada que puede decir un presidente.

Karem Roca: A mí lo que me molestaba es que un amigo no niega a otro. Si hubiera dicho; sí fue mi asesor, etc etc, todo quedaba ahí y no pasaba nada. Mira dónde hemos llegado.

Richard Swing: Yo le dije que dijera que me conoce, que soy un gran cantautor y de la campaña que hice y ahí quedaba todo.

Karem Roca: Óscar (Vásquez) solo quiere limpiarse y quedar como héroe con el presidente (Martín Vizcarra y Miriam) como siempre lo ha hecho. Tú sabes que ha negociado con Petrozzi para que se vaya. Si tienes cita en el Congreso es tu oportunidad para que digas las cosas como son porque te aseguro Richard que así como me ha traicionado el presidente a mí, te va traicionar a ti (llora), mira cuántos años estoy a su lado y no le he importado yo. Me ha votado prácticamente, me ha humillado de la peor manera, se ha burlado de mí, me ha dicho: renuncia. Yo no tengo nada que ocultar, él solo quiere salvarse él, quedar limpio (...) No le debo un sol a Vizcarra.

* Cabe indicar que estos audios entrarían en investigación para corroborar su autenticidad.

Karem Roca llora mientras habla con Richard Swing-OJO

VIDEOS RECOMENDADOS

Congreso: Edgar Alarcón presenta audios de Martín Vizcarra con sus asesores

Congreso: Edgar Alarcón presenta audios de Martín Vizcarra con sus asesores

TE PUEDE INTERESAR