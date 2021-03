La periodista Mávila Huertas se pronunció luego que el programa “Beto a Saber” reveló que habría visitado clandestinamente al entonces presidente Martín Vizcarra en Palacio de Gobierno.

Durante su programa “2021″, Mávila Huertas aseguró que parte de lo informado por Beto Ortiz no es cierto: “Se reunía es mucho decir y es impreciso y falso, sobretodo falso. ¿En secreto? Menos, más falso aún”.

“Yo busqué la entrevista con el presidente Vizcarra personalmente, varios meses, varios meses antes y después de haber gastado no sé cuántas baterías de teléfono para que la señora Mónica Moreno me atendiera”, se excusó.

Pese a que su visita no fue registrada oficialmente en Palacio de Gobierno, Mávila Huertas asegura que esta “reunión” de dos horas con Martín Vizcarra, seis días antes de la entrevista que le hizo en Canal N, no fue secreta.

“La visita mía a Palacio de Gobierno nunca, nunca fue secreta, yo no hago ese tipo de cosas. Es imposible creer que alguien se pueda reunir con el presidente de la República en el Centro de Lima, por la tarde, de forma secreta”, expresó.

“A mí me recibe en Palacio de Gobierno la señora Moreno, la señora Mónica Moreno, si ella registró mi nombre, la hora, el señor de seguridad lo hizo o no, pues hay que reclamarle a la señora Mónica Moreno, pero ella es la que me recibe en la puerta, a la que entrego el celular, delante de ella entrego el celular y entrego mi documento de identidad”.

Sin embargo, Mávila Huertas confirmó que con esta reunión logró obtener una entrevista con Vizcarra: “En efecto, producto de esa reunión, el presidente concedió una entrevista, una entrevista que ustedes, que son nuestros jueces, vieron al aire. Esa entrevista la vieron y de repente podrían, si quieren, volverla a ver”.

“Se han dicho dos mentiras: ninguna reunión secreta ni ningunas reuniones. No era, señores, una visitante concurrente a Palacio de Gobierno, he ido una sola vez”, agregó.

Según la periodista, pese a esta polémica acusación, se encuentra tranquila y no se arrepiente de nada. “Yo no puedo pretender desde aquí que todo mundo me crea, no lo puedo hacer. Pero créanme que tengo la tranquilidad de ir a dormir todos los días con la conciencia tranquila, de haber elegido esta profesión y de no haberme arrepentido de esto nunca, nunca, en los años que tengo ejerciendo este trabajo”, concluyó.

