“Melcochita” remece a sociedad patriótica que, es considerada estandarte del patriotismo, al jurar como miembro de ella en un acto público.

Críticas recibe que el cómico y sonero Pablo Villanueva “Melcochita” rsshaya jurado como nuevo miembro de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia.

Ha ingresado a la que dicen es “la primera institución patriótica del Perú” y en redes sociales se preguntan sobre ¿cuáles fueron sus méritos para que reciba tal honor reservado para muy pocos?

¿Miembro pleno?

“Melcochita” juró como nuevo miembro de esta sociedad denominada como “la primera institución patriótica del Perú”. El hecho no ha sido bien recibido. En webs vinculadas a esta sociedad, critican la incorporación de “Melcochita” y culpan a general Carlos Tafur.

Los críticos indican que “desnaturaliza por completo el sentido histórico, moral y patriótico de dicha entidad”.

Curiosamente, en diciembre de 2024, juró también a este grupo el candidato de Somos Perú, George Forsyth, recuerdan algunos.