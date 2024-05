El ministro del Interior, Walter Ortiz, defendió este martes la decisión de desactivar el equipo policial que brindaba apoyo al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), calificándolo de “ilegal e irregular”.

Durante una actividad en el distrito de La Victoria, Ortiz señaló que la conformación de dicho equipo no contaba con sustento legal, por lo que se procedió a su desactivación.

“Yo he dispuesto que se investigue esa resolución porque vi que no tienen fundamento. Pedí un informe jurídico del Ministerio, no había, pedí informe a la policía, tampoco”, manifestó.

El titular del Mininter remarcó que la resolución que creaba el equipo policial no contaba con el respaldo de ningún informe técnico ni legal, por lo que la consideraba inválida.

“No se ha hecho ningún informe ni de Estado Mayor, modernización o de desarrollo institucional. Ese documento que solicita la Fiscalía no tiene ni ingreso. Es una resolución que fue irregular y es ilegal, estamos poniendo las cosas en orden”, agregó.

Ortiz también señaló que se están llevando a cabo acciones para reestructurar la Policía Nacional del Perú (PNP) con el objetivo de eliminar cualquier tipo de influencia política en la institución.

“Estamos reestructurando la Policía Nacional para que no tenga injerencia política, para que sea una policía profesional, para que sea una policía que investigue con objetividad y sin sesgos”, afirmó.