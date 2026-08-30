Complicada es la situación del ministro de Educación, José Antonio Chang, al no recibir cerrado respaldo oficialista ante la revelación de sus vínculos con la excongresista fujimorista y tiktokera Tania Ramírez, con quien viajó al menos tres veces al extranjero y a quien nombró en un puesto estratégico.

El senador fujimorista Jacques Rodrich mostró su confianza en que Chang dará las explicaciones del caso, aunque dejó abierta la posibilidad de que deba dejar el gabinete por la supuesta vinculación sentimental con Tania Ramírez, a quien nombró como representante del Gobierno en el directorio de la Derrama Magisterial, que mueve millones de soles.

Gran dieta

Por el cargo en que lo nombró el ministro de Educación, Tania Ramírez cobra 22 mil soles por dieta.

Rodrich indicó en Canal N que Chang debe dar explicaciones, que cree tendrá, o en todo caso tener lista su carta de renuncia.

José Antonio Chang -ex brazo derecho del expresidente aprista suicida Alan García- y Tania Ramírez -famosa por su incursión en una tienda y sus tiktoks bailando en el Congreso- viajaron dos veces a Estados Unidos y una Panamá, con fechas iguales de salida y retorno al Perú.

PPC

Ante el caso de Chang y el del ministro de Cultura, Alberto Beingolea, quien nombró a dos exmilitantes de su partido, el PPC, el titular de Defensa, Rafael Belaunde, abrió la puerta para que salgan del gabinete.

Aseguró en RPP que la presidenta Keiko Fujimori “no va a apañar ningún comportamiento indebido”.

Tras la intervención de la Fiscalía Anticorrupción en el caso de Beingolea, la senadora fujimorista Patricia Juárez aseveró que el ministro es el responsable por las contrataciones de Sofía Aguayo y su madre Lourdes Morales, y tiene que responder.