Un enfrentamiento verbal en que participaron senadores y ministros, que llegó al ataque físico con una pechada, se desató ayer en la sesión de la Comisión de Constitución del Senado durante el debate sobre las facultades legislativas delegadas solicitadas por el Gobierno.

Hablaba la senadora Ruth Luque (Ahora Nación) y reclamaba porque “parece que el ministro del Interior (César Astudillo) tiene miedo de reconocer que necesitamos ir a una reforma policial profunda en el país”.

Cuando la escuchó, Astudillo realizó gestos contra la legisladora y la interrumpió.

Griterío

Ante ello, el senador Iber Maraví, de Juntos por el Perú (JP), gritó “¡No interrumpas!”, y al presidente de la comisión, Carlos Mesía (Fuerza Popular), le solicitó que ponga orden y frene al ministro.

Astudillo increpó a gritos a Maraví y Luque.

Entonces, Patricia Iturregui (Buen Gobierno) se interpuso entre Maraví y Astudillo, quien le arranchó a la legisladora un folder que colocó para separar a ministro y senador.

Alcorta y exedecán de Fujimori

Después llegó la senadora Lourdes Alcorta, de Renovación Popular (R), quien se sumó en apoyo de Astudillo, quien ya era apoyado a gritos, desde atrás, por el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez. Maraví también gritaba.

Con Alcorta alzando la voz y las manos en medio de Astudillo y Maraví, ingresó el senador Francisco Calisto Giampietri (R), quien pechó al senador de JP y lo retó a pelear.

“¡Si quieres gritar, grítame a mí, pues! ¿Cuál es el problema? Y si no, lo arreglamos afuera. No pasa nada, lo podemos arreglar afuera”, exclamó Calisto.

¿Víctima?

Calisto que fue edecán de Alberto Fujimori el año 2000, durante el régimen fujimontesinista, y se llevó vladivideos de la casa de Vladimiro Montesinos al lado de un falso fiscal.

Horas más tarde, en el Cuartel General del Ejército, la presidenta Keiko Fujimori respaldó a Astudillo como “víctima” y en referencia a Maraví dijo que “los perros ladran, señal (de) que avanzamos” y lo vinculó con Sendero Luminoso.

“Hay que pensar si estamos del lado de la violencia o del lado de la paz. Si estamos al lado de los agresores o protegemos a las víctimas. Si estamos al lado del Movadef, de Sendero Luminoso, o de nuestras Fuerzas Armadas y de Chavín de Huántar”, retó Fujimori al Congreso.

“¡A mí me ha dicho mentiroso y a él (Astudillo) le ha dicho miedoso! ¡Acá no hemos venido para que nos insulten!”, dijo Álvarez a la oposición.