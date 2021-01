Monique Pardo es más que la intérprete de “Caramelo” y la popular artista que ha trascendido generaciones. María Silvia Rodríguez Gayoso es una mujer de lucha, que quiere hoy demostrar a los peruanos que puede saltar de los escenarios al Congreso, para trabajar por su pueblo desde otra orilla. Pero claro, sabe que deberá enfrentar a quienes pretenden minimizarla y señalarla con el dedo ahora que postula a las Elecciones generales de Perú de 2021.

“Pobres y tristes acomplejados los que catalogan mal a un artista cuando desea servir a su pueblo ingresando a la política. Somos seres tocados por Dios, y ese don que nos dieron lo queremos dar a nuestra gente, trabajando a su favor”, dice contrariada la postulante el Congreso con el número 8 por el partido Renacimiento Unido Nacional, RUNA.

“Yo sería la luchadora número uno para que la educación sexual sea obligatoria en los colegios. Hay que educar a las jóvenes para que sepan que existen metodos anticonceptivos y no se llegue al aborto”, dice la artista.

-Quienes los atacan señalan que ustedes no tienen ninguna preparación...

Hay muchos que aunque hayan estudiado en las más grandes universidades, nunca tendrán ese arrastre con el pueblo que nosotros sí tenemos. Esa cercanía podemos utilizarla para saber sus necesidades y trabajar por ellos, nos envidian porque para ser artista, se nace. Quienes nos critican, sean hombres o mujeres, en el fondo se mueren por ser bataclanas.

- Tanto critican a los artistas y hay que ver lo que hemos tenido en los últimos Congresos.

Así es. Mira toda la raza de políticos rateros que hemos tenido en los últimos años. Cada cinco años no tenemos un cambio de Gobierno, ni de congresistas, tenemos cambio de ratas, cada vez más gordas y corruptas.

- Y tú crees que este próximo Congreso va a ser diferente?

Yo hablo por mí, este año va a cambiar si los peruanos me dan su voto. Yo no me callo y diré todo lo que anda mal. La gente me conoce, no comulgo con la mentira, menos con el engaño, toda mi vida he trabajado y he hecho obra social.

-Muchos llegan al parlamento y se dedican a calentar el asiento. Por eso quizá el pueblo está decepcionado de la clase política.

Tengo listos varios proyectos de ley y prioridades para empezar a trabajar desde el primer día, si es que llego a tener un escaño. Por ejemplo, siempre he trabajado ad honorem por los niños con cáncer, pedimos a gritos más hospitales para ellos, atención gratuita. Ese será mi principal objetivo.

Monique Pardo. CANDIDATA AL CONGRESO.

- ¿Y las mujeres maltratadas?

A ellas hay que empoderarlas para que puedan ser autosuficientes y puedan dejar a sus victimarios. Además deben agilizarse las denuncias para capturar a los agresores.

- ¿Susy Díaz hizo una buena labor en el parlamento?

El principal mérito de Susy, que como artista podrá ser cuestionada, es que siempre ha sido una mujer trabajadora y en el Congreso sé que presentó muchos proyectos de ley que fueron aprobados. Ella es aceptada por la gente y la quieren como es; quién soy yo para ofenderla o insultarla.

- Tus colegas artistas la están pasando muy mal durante toda esta pandemia...

Lloro todos los días y me duele el corazón por la situación que estamos viviendo los artistas, nos vuelven a encerrar y no tendremos trabajo. En lugar de ser premiados, no tenemos ayuda y menos esa pensión de gracia obligatoria. También es un asunto pendiente para trabajar desde el Congreso.