El oficialismo (Fuerza Popular y Renovación Popular) y la oposición (Juntos por el Perú, Ahora Nación, Partido Cívico Obras y Partido del Buen Gobierno) pugnarán este domingo 26 de julio en las elecciones el Congreso con sus listas para presidir las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados.

En el Senado, la sesión de votación está convocada para el mediodía (12:00 horas), informó la Junta Preparatoria del Senado.

Gobiernistas y opositores

La fórmula gobiernista para el Senado está presentada de manera conjunta por Fuerza Popular (FP) y Renovación Popular (RP). El senador y segundo vicepresidente de la República, Miguel “Miki” Torres (FP), es candidato para presidir la mesa directiva, mientras Alejandro Muñante (RP), Nilza Chacón (FP) y Edgar Mancha (RP) postulan para la primera, la segunda y la tercera vicepresidencias del Senado, respectivamente.

La segunda fórmula es la del llamado bloque de Consenso por la Democracia, integrado por Ahora Nación (AN), Obras, Partido del Buen Gobierno (PBG) y Juntos por el Perú (JP).

La lista tiene como candidato a la presidencia del Senado a Daniel Barragán (Obras), a quien acompañan Jaime Quito (JP), Jaime Delgado (AN) y Nora Bonifaz (PBG) para la primera, la segunda y la tercera vicepresidencias del Senado, respectivamente.

Senado es 30 contra 30

En el Senado, Fuerza Popular tiene 22 senadores y Renovación Popular 8.

Juntos por el Perú tiene 14 senadores, Partido del Buen Gobierno, 7; Partido Cívico Obras, 5: y Ahora Nación, 4.

Aunque cada uno de los dos grupos suman por igual 30 senadores, no sería raro que alguien de Consenso por la Democracia voto por el oficialismo tras reuniones con el fujimorismo.

Eso explicaría que, consultada sobre si cuentan con los votos suficientes para elegir a Miguel Torres como presidente del Senado, la también senadora fujimorista Patricia Juárez respondió que mantiene una visión optimista tras las “conversaciones” sostenidas con distintas bancadas.

Diputados

En la Cámara de Diputados, con citación para las 5 de la tarde, se enfrentarán listas de los mismos dos bloques, el oficialista y el opositor.

La lista del oficialismo está liderada por la diputada Norma Yarrow (RP) para presidenta, quien va al lado de Karina Beteta (FP), Diego Bazán (RP) y Gilmer Trujillo (FP) para la primera, la segunda y la tercera vicepresidencias de la Cámara de Diputados, en ese orden.

Por Consenso por la Democracia, los candidatos son Óscar Reto (PBG) para presidente y Analí Marquez (JPP), Harvey Colchado (AN) y José Yataco (Obras) para el primer, el segundo y el tercer vicepresidentes, respectivamente.

Oposición debería ganar

Fuerza Popular tiene 41 diputados y 15 Renovación Popular. Suman 56 votos en el bloque de derecha.

Juntos por el Perú cuenta con 32 diputados, Partido del Buen Gobierno 18, Partido Cívico Obras 14 Ahora Nación 10. Unidos, los opositores son 74.

Con el voto en “secreto”, en que los parlamentarios reciben una cédula física de votación en el hemiciclo y luego cada uno vota sin necesidad de mostrar su voto, que coloca en un ánfora, no sería extraño que en el Senado algunos “pasen” al oficialismo y este pueda ganar, mientras que en la Cámara de Diputados ello exigiría el trasvase de muchos más votos y se hace muy complicado.