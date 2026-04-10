A pocos días de las elecciones generales del 12 de abril de 2026, millones de peruanos se preparan para acudir a las urnas en una jornada clave para el futuro político del país. Este proceso electoral destaca por su complejidad, debido al retorno del sistema bicameral y a la amplia oferta de organizaciones políticas.

En ese contexto, la cédula de votación adquiere un rol fundamental, ya que permitirá a los ciudadanos elegir de manera simultánea a las principales autoridades del país. Este documento será más extenso de lo habitual y estará dividido en cinco columnas independientes.

Aunque su diseño puede parecer complicado a primera vista, especialistas señalan que votar correctamente es sencillo si se siguen las indicaciones establecidas por las autoridades electorales. La clave está en marcar de forma clara y respetar las reglas en cada columna.

Además, para facilitar la comprensión del proceso, el diario OJO entrega gratis, junto con nuestra edición de hoy, una cédula no oficial de votación elaborada por la Asociación Transparencia, con fines estrictamente informativos y de orientación al ciudadano.

Este material permite a los votantes familiarizarse con la ubicación de los símbolos, fotografías y recuadros antes de ingresar a la cabina de sufragio. De esta manera, se busca reducir errores y agilizar el proceso durante la jornada electoral.

La cédula oficial estará dividida en cinco secciones: presidente y vicepresidentes, senadores nacionales, senadores regionales, diputados y Parlamento Andino. Cada una funciona de manera independiente, lo que permite al elector elegir diferentes opciones en cada caso.

En la primera columna, correspondiente a la fórmula presidencial, se debe marcar únicamente una opción con una cruz o aspa dentro del símbolo o la fotografía. Cualquier marca distinta o fuera del recuadro puede invalidar el voto en esa sección.

En las columnas legislativas, además de marcar el símbolo del partido, existe la posibilidad de ejercer el voto preferencial. Esto permite escribir uno o dos números de candidatos dentro del mismo recuadro, siempre que pertenezcan a la organización elegida.

Es importante tener en cuenta que el voto cruzado está permitido. Es decir, un ciudadano puede votar por diferentes partidos en cada columna sin que esto afecte la validez general de su elección.

Asimismo, un error en una columna no invalida las demás, lo que brinda mayor flexibilidad al votante. Sin embargo, marcar más de una opción en una misma sección o realizar trazos incorrectos puede generar votos nulos.

Finalmente, esta iniciativa busca que los ciudadanos lleguen informados al día de la votación, reduciendo confusiones frente a una cédula que destaca por su tamaño y nivel de detalle, y promoviendo así una participación más consciente y efectiva.