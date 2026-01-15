Amparado en el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declaró que no son delito los aportes de campaña y el reciente fallo judicial que dispuso el archivo definitivo del caso “Cócteles” a favor de Keiko Fujimori y sus coimputados, el expresidente Ollanta Humala clamó ayer por su excarcelación.

Humala recalcó que permanece privado de su libertad por hechos que el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial han determinado que no constituyen delito de lavado de activos, cargo por el que se le condenó.

Se preguntó por qué continúa en prisión si, según dichos fallos, los aportes de campaña no son delictivos.

Final

El abogado penalista César Nakazaki coincidió con la argumentación de Ollanta Humala, que dicho sea de paso ha venido sosteniendo en entrevistas desde hace meses.

“El Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y ahora el Poder Judicial han dicho claramente que las donaciones electorales no son delito. Esto marca el fin de una persecución fiscal que nunca debió ocurrir”, explicó.

Fujimori

Al respecto, Giulliana Loza, abogada de la lideresa de Fuerza Popular, reveló que, tras el archivamiento del caso “Cócteles”, Keiko Fujimori “ha decidido no pedir una indemnización” al Estado que le corresponde por los daños sufridos.

Recalcó que no cabe pretender investigar sobre lo mismo con respecto a los aportes a las campañas electorales del 2011 y 2016.La investigación por lavado de activos continúa contra Mark Vito Villanella por no estar protegido por la sentencia del TC.