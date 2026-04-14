Legisladores que marcaron la política del país en los últimos cinco años, ya sea en la defensa o en la oposición a los gobiernos de Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y José Balcázar, quedaron fuera del nuevo Congreso, al que aspiraban ingresar como senadores, diputados o parlamentarios andinos.

Las congresistas izquierdistas Isabel “Chabelita” Cortez y Sigrid Bazán, ambas elegidas por Juntos por el Perú en los comicios de 2021, intentaron esta vez, sin suerte, llegar al Senado por Perú Primero -el partido de Martín Vizcarra- y a la Cámara de Diputados por Venceremos, respectivamente.

Derrotados

El legislador Alex Paredes (ex Perú Libre) postuló a senador por Somos Perú y Jorge Montoya (ex Renovación Popular y hoy Honor y Democracia) a senador por Sí Creo, pero ninguno ha sido elegido.

En Perú Libre, la congresista arequipeña María Agüero -con casas en el Perú y Estados Unidos- y Kelly Portalatino buscaron en vano llegar al Senado.

Guido Bellido, expremier castillista que elegido en las filas de Perú Libre se pasó a la bancada de Perú Bicentenario y hoy aterrizó en Podemos Perú, no lo logró ser elegido senador, como tampoco lo hizo el líder de ese partido y congresista, José Luna Gálvez.

De Avanza País, que no superó la valla electoral, no fueron elegidos José Williams (Senado), Alejandra Tudela y Alejandro Cavero (Cámara de Diputados) y Rosselli Amuruz (Parlamento Andino). Igual “mala suerte” siguió Diana Gonzales, quien postuló y no entrará a la Cámara de Diputados.

De APP quedan fuera los expresidentes del Congreso Eduardo Salhuana y Lady Camones (Senado) y Alejandro Soto (Cámara de Diputados).

Roberto Chiabra, quien llegó al Congreso con APP, no llegó al Senado por Unidad Nacional.

Maricarmen Alva, Silvia Monteza, Wilson Soto, Carlos Alva, Luis Aragón, Hilda Portero, Juan Celis y Elvis Vergara iban por la reelección, pero AP quedó excluido.