A pesar de estar investigado por sus reuniones clandestinas con el empresario chino Zhihua Yang “Johnny”, un contratista del Estado de quien recibió regalos, y existir serios indicios de corrupción, el presidente José Jerí no será vacado por contar el respaldo del pacto de partidos que gobiernan el país.

Así lo advirtió el exministro y candidato al Senado por el partido País para Todos, Juan Sheput, al precisar ayer que Jerí no será vacado porque el “pacto que gobierna (Fuerza Popular, APP, Somos Perú y Podemos) lo va a mantener en el poder”.

Miembros del pacto no valoran que Jerí estuvo denunciado por recibir presuntos sobornos como presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso y lo apoyan.

Corrupto, mediocre e inmoral

“En las repúblicas bananeras, los tiranos y caudillos eran apoyados por las potencias extranjeras sabiendo que eran corruptos e inmorales. El Perú ya se ha convertido en una república bananera pues se sabe del carácter corrupto, mediocre e inmoral del gobierno (de Jerí), pero lo blindan, lo protegen, Fuerza Popular, Somos Perú y APP”, enfatizó.

Blindaje

Sheput respondió al blindaje expresado por el fujimorismo, ratificado ayer en RPP por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, para quien “me parece absurdo a estas alturas, por sospechas (...) vacar a un presidente, en una situación como la que vive el Perú”.

Rospigliosi no precisó si convocaría a un Pleno extraordinario en 15 días, en caso se solicite con 78 firmas para debatir la moción de censura por incapacidad moral permanente que presentada en el Parlamento contra Jerí rechazan el fujimorismo y los suyos.