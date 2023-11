Se ha revelado uno de los 37 audios que comprometen al detenido Jaime Villanueva, exasesor principal de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. En la grabación, se evidencia una presunta negociación con un congresista, en la que discuten acerca de los votos en el Parlamento.

Canal N difundió el material de la Fiscalía como parte de la investigación denominada ‘La Fiscal y su cúpula de poder’. En el audio, se escucha la voz de Villanueva expresando su interés en asuntos relacionados con la Junta Nacional de Justicia.

“Sí, efectivamente yo conozco el error, no fue una buena idea, nos dejamos guiar por lo que nos pidieron en realidad. Asumo la responsabilidad de no haber coordinado contigo, porque mira no estaríamos ahorita en este problema, pero igual te pido por favor nos ayudes, porque es importante sacar los votos. Mira que esta señora ya ha salido con todo, si puede mover un comunicado de la Junta, imagínate lo que la Junta va a hacer acá. Va a querer suspender a Patricia, esto se convirtió en algo que trasciende”, se oye en la primera parte.

Además, en la parte restante de la grabación, el exasesor informa a la persona receptora del audio sobre los pasos que están tomando para asegurar votos en el Congreso.

“Estamos también reuniéndonos y asegurando algunos votos, como te comenté ayer, por eso ahora te estoy dando cuenta de todos los pasos que damos, para que, con tu experiencia, tú nos puedas ayudar y nos puedas ir guiando. Ahora tenemos una reunión para donde podemos asegurar el bloque y con eso yo creo que podamos ir sumando y hoy, como tú bien dices, hoy podemos tener hacia la tarde noche una claridad de si vamos o nos vamos mañana”, menciona.

