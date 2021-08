El presidente Pedro Castillo defendió las opiniones del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, pero aclaró que no interviene en las decisiones de su Gobierno.

“Está en su derecho [de opinar] porque es parte del partido, pero no toma las decisiones, eso lo hacemos nosotros. Ustedes pueden sugerir algo también pero el que toma las decisiones no es Cerrón, es Pedro Castillo. No nos encasillemos en esas cosas”, refirió.

Sus declaraciones se dieron durante la supervisión que hizo de los avances de la construcción de la nueva “Ciudad Bicentenario” en el distrito de Ancón.

“Él [Vladimir Cerrón] no trabaja ni va a trabajar [en el Gobierno]”, reiteró el jefe de Estado ante la prensa.

Es preciso señalar que Vladimir Cerrón Rojas tiene una condena por irregularidades en su gestión como gobernador de Junín. La semana pasada, señaló en entrevistas a diferentes medios de comunicación que le pidió al presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, que se mantenga en el puesto, pese a que no tiene ningún cargo formal dentro del Gobierno.

Cuando era candidato a al presidencia, Pedro Castillo había asegurado que, de ser electo mandatario, no se vería a Cerrón Rojas “ni de portero” pues no se le otorgaría ningún cargo público.

