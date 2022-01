Pedro Castillo respondió al saliente ministro del Interior, Avelino Guillén, señalando que las denuncias que tenga debe hacerlas con nombres y apellidos, además afirmó que nunca comunicó irregularidades ante el Consejo de Ministros.

En una entrevista concedida al diario La Noticia, aseveró que jamás escuchó por parte de Guillén que hubiera un “gabinete en la sombra” y que tampoco tenía conocimiento de las discrepancias que tenía con el excomandante general de la Policía, Javier Gallardo.

“El ministro nunca me dijo eso a mí, nunca escuché eso en un Consejo de Ministros. Quisiera aprovechar para alertar que nadie puede utilizar mi nombre para hacer gestiones. Lamento que nunca me lo haya dicho y tampoco en los consejos de ministros haya expresado lo que Ud. me comenta. Creo que el señor Guillén puede hacer las denuncias con nombres y apellidos”, aseveró.

“No estoy al tanto de habladurías y de chismes. Nuevamente le digo: los ministros están en evaluación permanente y es momento de dar resultados de trabajo en beneficio del pueblo. Y creo que el ministro Guillén debió denunciar en Consejo de Ministros con nombres y apellidos. No entiendo por qué recién lo dice”, agregó.

El último viernes, Guillén comunicó su renuncia irrevocable al cargo de titular de la cartera del Interior y el domingo el jefe de Estado informó que aceptaba esta renuncia y también anunciaba el pase a retiro de Javier Gallardo.

“Como jefe de Estado, he decidido dar por concluida la designación del comandante general de la Policía, Javier Gallardo Mendoza. Asimismo, acepto la renuncia del ministro del Interior, Avelino Guillén, a quien agradezco por los servicios prestados a la Nación”, escribió Castillo Terrones casi a la medianoche de este domingo 30.

Antes de hacer público este pronunciamiento, Pedro Castillo recibió en su despacho de Palacio de Gobierno a Guillén Jáuregui. La reunión duró un poco más de media hora, según el registro de Transparencia.