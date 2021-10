El presidente de la República, Pedro Castillo, confirmó que el exalcalde Ricardo Belmont será su nuevo asesor del despacho presidencial. El flamante asesor afirmó que buscará armar un equipo de constitucionalistas y economistas.

“Mi agradecimiento a Ricardo Belmont por sumarse al equipo del #GobiernoDelBicentenario. Su experiencia profesional y política estará al servicio del Perú, asumiendo la asesoría del Despacho Presidencial. Lograremos un buen trabajo, pensando siempre en el desarrollo del país”, dio a conocer Castillo a través de su cuenta de Twitter.

“¿Cuál va a ser mi labor de asesor? decirle al presidente mi opinión (...) Segundo armar un equipo de constitucionalistas, muy buenos economistas, muy buenos hombres que tengan una trayectoria en todas las áreas que él invita. Evaluarlos”, mencionó Ricardo Belmont luego del anuncio presidencial tras su visita a Palacio de Gobierno.

Días atrás, en un medio local, Belmont Cassinelli reflexionó que vislumbra a Pedro Castillo yendo a una cárcel una vez que termine su gestión. “A mí me da pena Castillo porque va a ser uno más de los que se va a la cárcel o termina rico y fugado del país (...) Yo temo que Castillo termine mal, me da pena por él, porque lo veía un hombre sano”, aseguró

El pasado 17 de mayo, Ricardo Belmont reveló que el entonces candidato Pedro Castillo le ofreció en una reunión ser presidente del Consejo de Ministros en un eventual Gobierno a su cargo.

“[Pedro Castillo] me preguntó y me dijo, ‘Ricardo, ¿tú quisieras asumir una responsabilidad importante en la plana mayor del Gobierno, por ejemplo, un ministerio o la Presidencia del Consejo de Ministros?’”, relató Belmont.

“Yo le agradecí, le dije que esto no lo esperaba, que el Movimiento Obras tenía que saberlo y que no estaba en mis planes porque quiero dedicarme a mis proyectos personales por varias razones, le expliqué las razones, lo comprendió y me dijo que lo piense”, añadió.