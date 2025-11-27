La Sala Penal Especial de la Corte Suprema emitirá hoy su sentencia en el caso que, por el presunto intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, se sigue contra el expresidente Pedro Castillo y un grupo de sus colaboradores.

La Fiscalía solicita 34 años de prisión para Pedro Castillo, en razón a la sumatoria de condenas por los presuntos delitos de rebelión (25 años), abuso de autoridad (3) y grave perturbación de la tranquilidad pública (6).

Si se opta por la figura de conspiración, en caso el tribunal descarte el delito de rebelión, se pide que a Pedro Castillo se le imponga una condena total de 19 años y 30 días de prisión efectiva en razón de 11 años, 5 meses y 15 días por conspiración, 10 meses y 15 días por abuso de autoridad y 6 años y 9 meses por grave perturbación.

Asimismo, la Fiscalía solicita 25 años de cárcel contra la expremier Betssy Chávez (hoy asilada en la residencia de la embajada de México), Manuel Lozada y Justo Venero, y 15 años contra el exasesor Aníbal Torres.

Vigilia

Seguidores de Pedro Castillo se apostarán hoy en la base de la Diroes de Ate, en el fundo Barbadillo, donde está recluido el exmandatario, desde las 8 de la mañana, una hora antes de que se inicie la lectura de la sentencia.

Por la actitud de la sala en el juicio oral, Carlos Torres Caro, abogado de Pedro Castillo, afirmó que seguro lo condenan. “No creo que será absuelto. Lo van a condenar a 10 años”, recalcó.

El penalista Humberto Abanto dijo que la inhabilitación por 10 años del Congreso a Pedro Castillo marca un hito para “los golpistas”.