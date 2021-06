A raíz de los últimos tuits de Vladimir Cerrón donde enfatiza que él es dueño de la agrupación Perú Libre y los demás son solo “invitados”, se ha especulado sobre un distanciamiento entre él y el candidato Pedro Castillo.

“Postergando la proclamación de Pedro Castillo piensan deslegitimarlo políticamente, sin embargo, debo recordar que la única deslegitimación posible podría darse si se crea una hoja de ruta y no se aplicara el programa de gobierno por el que el pueblo votó en mayoría”, fue uno de los incendiarios comentarios del exgobernador de Junín.

Al respecto, la congresista de Perú Libre, Betssy Chávez, habló sobre el supuesto enfrentamiento entre el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, y el fundador del partido, Vladimir Cerrón.

“Hay una relación orgánica, nosotros tenemos una excelente relación y ellos también. Tanto el doctor Vladimir Cerrón, el profesor Pedro Castillo, la bancada y la organización política (Perú Libre)”, argumentó en Agenda Política de Canal N.

Sin embargo, no pudo afirmar que hay una comunicación constante entre ambos.

“[¿Se comunican permanentemente? ¿tienen una buena relación?] sé que hay una relación orgánica, no podría indicar que hablan todos los días”, agregó.

“[¿Ellos no han roto, no se han distanciado?] No, por supuesto que no, pero hay mucho interés de algunos medios indicando que hay una ruptura”, aclaró la legisladora de Perú Libre.

En otro momento, Betssy Chávez aseveró que no existe una “hoja de ruta” para un eventual gobierno de Pedro Castillo. Refirió que el partido trabaja por la gobernabilidad.

