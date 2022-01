El martes 24 de enero de 2022, el presidente de la República Pedro Castillo dio una entrevista al programa Conclusiones de CNN en Español, siendo las primeras declaraciones que da a un medio extranjero desde que asumió el poder.

Inicialmente, el periodista Fernando del Rincón mencionó todos los escándalos de su gobierno y le preguntó: “¿Usted se ve terminando su mandato?”. “Usted lo ha dicho, son sospechas”, se defendió Castillo.

“Pero en seis meses, presidente, esto es demasiado en seis meses”, dijo Fernando del Rincón. “Yo no he venido a fallarle a mi patria, yo no he venido a hacer lo que se dice y ya es el momento de que me voy, tengo, estoy en la obligación, por el respeto al país, de desenmascarar todo lo que se ha dicho”, aseguró el presidente.

“Usted me ha dicho, dentro de todo esto, que son presuntos, pero honestamente, presidente, yo podría decir que aquí veo un patrón, un patrón que es responsabilidad suya”, mencionó Fernando del Rincón.

Ante las preguntas del periodista, Castillo aseguró que no recibió un entrenamiento en Estados Unidos para ser mandatario: “Escúcheme, yo no fui entrenado para ser presidente, a mí nadie me puso en un espacio de inducción, yo no me fui al exterior, yo no fui a los Estados Unidos, a otros, entrenado, porque no me presté a eso. Yo estoy acá por el país, por el pueblo y estoy acá para dar la cara por el país, no voy a robar un centavo al país”.

“Estos nombramientos tienen un récord ante la justicia, presidente. Usted no, lo dice bien, pueden decir lo que sea, pero no hay un registro, pero esta gente sí ¿por qué mete esta gente? Hay una tendencia de su parte a traer a esta gente a su gabinete, a su círculo cercano ¿por qué?”, dijo Fernando del Rincón sobre la vinculación con el terrorismo de algunos exministros.

“Son gente que juraron no para hacer lo que hicieron, son gente que juraron conmigo para hacer un bien por el país”, respondió el presidente. “O sea, el terrorismo en el Perú debería estar lejos de la presidencia ¿no?”, insistió Fernando del Rincón. “En el camino también hemos pasado por un proceso de aprendizaje”, aseguró Castillo.

Poco después, Fernando del Rincón preguntó a Castillo si admitía sus errores. “En la gestión hay un proceso de aprendizaje, sí. Yo nunca pasé por una luna de miel, como se ha dado en los demás gobiernos, y que sabe esta forma de aprender en el mismo proceso ahora entiendo que así como he tenido muchas luchas, entiendo muy bien de que basta de estos espacios con la finalidad de que estas cosas no se repitan”, señaló el jefe de Estado.

“¿Usted no es político?”, preguntó el periodista mexicano. “Nunca me formé como político, yo como le digo, le reitero, yo no fui entrenado para presidente, yo he hecho, he venido acá por mandato del pueblo para no cometer lo mismo”, insistió Castillo.

“Pero si entiende que la política es la herramienta para el presidente, para el Congreso, para los poderes”, le recordó del Rincón. “Yo creo que así como se hace camino al andar, la política también se tiene que desarrollar en su mismo proceso, en su mismo camino”, se defendió Pedro Castillo.

“Es que no puede llegar el presidente, y se lo pregunto porque lo he escuchado en muchas entrevistas recientes, excusarse diciendo que ha aprendido y que viene aprendiendo y que ya aprendió. Yo le digo, oiga...”, dijo Fernando del Rincón.

“Eso no quiere decir que voy a terminar mi gobierno aprendiendo, yo creo que ya basta de eso. Yo saludo estos espacios”, interrumpió el presidente.

Entonces, Fernando del Rincón lanzó una fuerte frase contra Pedro Castillo: “El Perú no es su escuela para aprender a ser presidente”.

“Va a seguir siendo mi escuela. No, no, no, con eso me refiero que hay que seguir viendo todos los días, para mí el Perú y el espacio, porque la escuela es la hacer las cosas bien, corregir lo que está mal y hacer las cosas para bien de todos los peruanos. Esa para mí también es una escuela ¿por qué? Porque aparte de que la conozco, también esta es una forma de cómo tengo que contribuir desde el Perú al país, al mundo, a América Latina, cómo para que se entienda que yo vengo desde un rincón del país diciendo que tengo que trabajar por los niños”, respondió Pedro Castillo.

