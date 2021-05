La vicepresidenta de Pedro Castillo, Dina Boluarte, fue entrevistada la noche del jueves 27 de mayo en “Conclusiones”, programa de CNN en Español. El periodista Fernando del Rincón no dudó en señalar que hay una “contradicción espantosa” ante la posibilidad de cerrar el Congreso.

“Perdón, Dina, ¡esta es una contradicción espantosa! Usted acaba de decir, primero, “somos respetuosos de los poderes del Estado”, ah, pero si no funciona como queremos nosotros, lo cerramos. Perdóneme, ¿qué tiene eso de respeto por los poderes del Estado? ¿Tiene que ser un Legislativo que funcione a su modo o cómo?”, preguntó Fernando del Rincón.

Pese a que Fernando del Rincón le recordó sus declaraciones ante un posible cierre del Parlamento, Dina Boluarte aseguró que nunca lo dijo:

“Creo que está tergiversando mis declaraciones, yo lo que dije necesitamos de un Congreso que trabaje en aras de las necesidades de la sociedad peruana y que coordine de manera positiva con el Ejecutivo para que ambos poderes del Estado podamos trabajar de manera coordinada para poder afrontar las necesidades múltiples que tiene la población peruana. No queremos un Congreso obstruccionista (...) no queremos un Congreso de ese tipo, pero en ningún momento he dicho de que nosotros vamos a cerrar el Congreso”.

“Pero Pedro Castillo lo ha dicho, que si es necesario, si no se puede acordar con el Ejecutivo lo va a cerrar”, insistió el periodista. Para sorpresa de del Rincón, Dina Boluarte señaló que “estoy respondiendo por mis declaraciones”.

“Claro, ¡pero usted es la fórmula vicepresidencia! En decir ¿no está de acuerdo con Pedro Castillo?”, expresó Fernando del Rincón, quien se encontraba muy sorprendido con las respuestas de Dina Boluarte.

“No, pero en todo caso, si usted me pregunta si Pedro Castillo ha dicho, yo le respondo. Porque usted no puede preguntarme por lo que dice Dina y va a querer que le responda por lo que dice Pedro. En todo caso no había coherencia en su pregunta”, dijo la vicepresidenta de Castillo.

“A ver, perdóneme, aquí lo que hay es una incoherencia enorme”, dijo Fernando del Rincón. “Si ustedes no llegan a tener la mayoría del Congreso, va a haber obstruccionismo, pasa en todos los países”.

Por su parte, Dina Boluarte recordó las acciones de algunos congresistas en el pasado: “Seguramente pasa en todos los países, pero en mi país sucedió que esos hechos de soberbia de este Parlamento (...)”.

En ese sentido, del Rincón le pidió que responda si iban o no a cerrar el Congreso: “Dina, eso es el pasado, le estoy preguntando por el futuro. Le estoy preguntando por el futuro, déjese de hablar por las ramas, déjese de hablar por las ramas, hacia el futuro. Dina, hacia al futuro, no ande por las ramas: si no tiene la mayoría en el Congreso y el Congreso obstruye los planes de Gobierno que tiene usted y Pedro Castillo, ¿qué van a hacer? ¿Van a cerrar el Congreso?”.

Ante la poca claridad, Fernando del Rincón concluyó señalando que un posible gobierno de Pedro Castillo podría cerrar el Congreso en caso no trabajen como ellos quieren:

“Todas las personas elegidas por voluntad del pueblo tienen que responderle al pueblo, al pueblo, pero no necesariamente ni obligatoriamente tienen que estar de acuerdo con el gobierno en turno, menos aún si son la oposición. Y si esa oposición es la mayoría en el Congreso, entonces ustedes dirán: no están a la altura porque no están siguiendo mis planes de gobierno”.

