El comunicador Phillip Butters renunció de manera irrevocable a su militancia en el partido Avanza País, decisión que fue formalizada mediante una carta notarial dirigida este viernes al presidente del partido, Aldo Borrero.

A las pocas horas, Avanza País aceptó su renuncia y ha anunciado que su reemplazo se conocerá próximamente.

“El nombre del reemplazante será anunciado públicamente después de las elecciones primarias que se llevarán a cabo el 7 de diciembre del 2025. Por lo tanto, se comunica a los coordinadores regionales, así como a los candidatos a diputados, senadores y parlamentarios andinos, que nuestro partido tendrá fórmula presidencial completa”, se lee en el comunicado emitido por el partido político.

Butters mencionó “motivos políticos y personales” para dejar su carrera como precandidato a la Presidencia de la República para las elecciones de 2026.

Dijo que desea recobrar su independencia política y volver a su trabajo profesional conocido, al frente de un medio de comunicación.

Además, mencionó que con el transcurso del tiempo, “no se ha logrado implementar ni mucho menos consolidar aspectos mínimos de organización, control, financiamiento y desarrollo político”, en Avanza País, elementos que consideró indispensables para asumir la responsabilidad que el partido le había delegado.