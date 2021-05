Durante el programa “Combutters”, el periodista Phillip Butters arremetió contra Pedro Castillo luego que el candidato amenazó con revelar los sueldos de los conductores de televisión durante un mitin en Ayacucho.

“Ven acá, hermano (...) pero que venga con declaración jurada ¿cuántos impuestos paga? Porque a mí no me va a venir a atarantar porque yo no aflojo, yo para adelante siempre, y sí pues, yo gano plata, pero trabajo como una bestia”, señaló Phillip Butters.

El presentador afirmó que su sueldo se sustenta en su trabajo: “Yo duermo 6 horas diarias, ah. Yo trabajo mucho más que Castillo que es un vago que vive de una licencia sindical que se paga con mis impuestos”.

“Publica cuanto ganan los periodistas ¿cuál es el inconveniente? Y cuántos impuestos pagan”, le pidió Phillip Butters a Pedro Castillo, a quien también solicitó que demuestre que todos los congresistas electos de Perú Libre pagan impuestos:

“Quiero saber cuántos pagan impuestos cada uno de sus congresistas electos y qué hacían antes de ganarse un sueldo que yo les voy a pagar con mis impuestos”, expresó.

Phillip Butters pidió que su sueldo sea el primero en ser revelado por Pedro Castillo, pero pidió al candidato que lo haga en su programa.

“Yo lo invito mañana a que venga y que comience conmigo de los últimos 10 años y que me diga si el cuerpo a él le da para trabajar 18 horas al día y pagar impuestos y ayudar a que la gente se sustente por su misma chamba, me encantaría que a la edad que tiene este señor Castillo, cargue cajas como Erasmo Wong. Que venga, acá yo no le aflojo”, sentenció.

