Con la advertencia de que de no dar el presupuesto para las Elecciones Generales 2026, el mandatario José Balcázar incurrirá en causal para ser vacado, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, se reunirá hoy con el ministro de Economía y Finanzas, Gerardo López, a fin de solicitar tal asignación.

El JNE necesita que se le asigne los fondos para cerrar la brecha presupuestal de S/288.9 millones que aún reporta como déficit.

Burneo advirtió que cualquier omisión en la referida obligación podría configurar causal constitucional de vacancia presidencial.

Y tiene razón, porque el artículo 117 de la Constitución establece que el presidente solo puede ser acusado, durante su mandato, por traición a la patria, impedir elecciones (presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales) y disolver el Congreso ilegalmente o impedir su funcionamiento.

Grave

No otorgar presupuesto para las elecciones es una infracción constitucional grave y podría dar para una vacancia por permanente incapacidad moral.

Sobre los fondos solicitados, Burneo precisó que financiarán específicamente las labores de fiscalización electoral en todo el territorio nacional.

Los fondos también permitirán la correcta implementación de los jurados electorales especiales previstos para los comicios generales cuya primera vuelta será el 12 de abril.

Tras jurar como presidente, José Balcázar prometió garantizar las elecciones generales y se espera que cumpla tal obligación.