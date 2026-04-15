Ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), Piero Corvetto, minimizó que el domingo, en las Elecciones Generales 2026, no haya llegado material electoral a algunas mesas de sufragio en Lima, a la vez que derivó toda la responsabilidad a un funcionario de tercer nivel y al proveedor del transporte.

“Pedimos las disculpas del caso. Es un hecho que no se va a volver a repetir… yo insisto en que no hubo graves irregularidades. Hubo un error puntual, extraordinario, que tuvo como perjudicados fundamentalmente a residentes de Lima Oeste y de Lima Sur”, recalcó en la sesión congresal extraordinaria.

Aseveró que el problema se originó en la Gerencia de Gestión Electoral, específicamente en la Subgerencia de Producción Electoral a cargo de Juan Phang Sánchez.

Aceptación

Aceptó incumplimientos vinculados al transporte de material electoral, a cargo de la empresa contratista (Galaga), lo que generó retrasos en los tiempos establecidos de reparto del material, aunque, acotó a su favor, que “la persistencia de nuestro personal ha permitido que podamos avanzar”.

“El Estado peruano, y obviamente la Onpe, tiene una dependencia de proveedores, y tenemos que hacer coordinaciones con los proveedores. Y los proveedores, y aquellos que tienen la responsabilidad de coordinar con ellos, tienen una responsabilidad grande”, recalcó Corvetto.

Zafó cuerpo

Con ello, derivó responsabilidades, de nuevo sin mencionar su nombre, al subgerente Juan Phang, quien debía vigilar el proceso de traslado del material electoral y reportar retrasos para adoptar medidas oportunas.

Corvetto afirmó que, pese a las dificultades mencionadas, con el retraso de reparto del material por la contratista a los locales de votación, la Onpe llevó adelante “una elección compleja”.

Al respecto, defendió la validez de los resultados de estos comicios y pidió disculpas a los electores por los “errores” en el reparto de material.

Rechazo

“Hay que ser claro y contundente, los resultados electorales son fiel reflejo de la voluntad popular”, subrayó.

La exposición de Corvetto no satisfizo a casi nadie, tanto así que la congresista Noelia Herrera (Renovación Popular) reclamó denunciar y sancionar al jefe de la Onpe, y lo fustigó y pidió su salida como responsable de lo sucedido.

A su turno, la congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) reclamó que es necesario tener garantías para una correcta segunda vuelta presidencial y que no se repita lo sucedido el último domingo, cuando se dejó a miles de peruanos sin su derecho a ejercer el voto.

Delito

En tanto, el abogado penalista Carlos Caro alertó sobre una errada tipificación en denuncia penal contra Corvetto que formuló el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por los presuntos delitos contra el derecho de sufragio, omisión o demora de actos funcionales y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral, a los que le atribuye por negligencia al jefe de la Onpe y a gerentes y el representante de la contratista del transporte, Galaga.

“El caso penal contra los funcionarios de la Onpe y Galaga está mal enfocado. Las imputaciones actuales se limitan al incumplimiento de deberes contractuales y las consecuencias electorales: omisión de funciones, atentado contra el derecho de sufragio y obstaculización del acto electoral, pero lo trascendental estriba en el proceso anterior, es decir la contratación de Galaga como proveedor de la Onpe, sin una debida diligencia, una empresa sin capacidad operativa comprobada”, refirió.

Explicó que lo último, por lo que se debería denunciar, “implica mucho más que una sospecha inicial simple para que la Fiscalía investigue el delito de colusión desleal (artículo 384 del Código Penal), es decir la defraudación al Estado en este proceso de contratación pública, caso donde las violaciones a las reglas más elementales de debida diligencia son tan flagrantes que, los argumentos de negligencia grave pueden quedar de lado para dar paso, cuando menos, al dolo eventual”.

Plazo

Por otro lado, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) reveló que abrió una investigación preliminar contra el jefe de la Onpe y le dio 10 días hábiles para que presente sus descargos.

Aunque los plazos a seguir para el debido proceso quizá no alcancen para destituir a Corvetto antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, del domingo 7 de junio próximo, tal investigación preliminar es parte de la ruta para destituirlo del cargo, a lo que abonará el informe solicitado a la Dirección de Evaluación y Ratificación de la JNJ sobre presuntas irregularidades al ratificar la anterior junta al jefe de la Onpe en el cargo.