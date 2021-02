La exministra de Salud Pilar Mazzetti consideró este lunes que haberse inoculado en secreto con la vacuna contra la COVID-19 del laboratorio de Sinopharm “fue el peor error” de su vida. Aseguró que “nada disculpa lo que he hecho y menos haber ocultado” recibió las dosis.

Mazzetti explicó que decidió vacunarse porque cedió “ante la inseguridad” y miedos de ser contagiada de COVID-19. Indicó, en esa línea, que esta será “una responsabilidad que voy a sobrellevar siempre”.

“Nada disculpa lo que he hecho y menos haberlo ocultado. He mantenido estrictas medidas preventivas de contagio durante muchos meses. Sin embargo, la segunda ola en enero se ha presentado con un incremento muy rápido, que superó todas las previsiones y he visto como el personal y funcionarios del MINSA a mi alrededor han ido rápidamente enfermando y algunos han perdido la vida, al igual que sus familiares”, se lee en un comunicado enviado por la exministra.

“Cedí ante la inseguridad y mis miedos, sin que ello justifique lo que he hecho. No haber reflexionado sobre mi actuar desde el punto de vista ético y las dudas que mi comportamiento podían generar es una responsabilidad que voy a sobrellevar siempre [...] No va a ser suficiente pedir disculpas a todos los que he decepcionado. No creo poder recuperar su confianza, tomé esta decisión con los temores y limitaciones de un ser humano y reconozco que este fue el peor error de mi vida”, señaló.

Mazzetti reiteró que no tuvo conocimiento de la vacunación del expresidente Martín Vizcarra, su esposa y su hermano mayor. Explicó que nada prepara al personal de salud “para trabajar en una pandemia sin reglas de juego, en incertidumbre y sin un marco de control adaptado a la emergencia”.

(Documento: Pilar Mazzetti)

Minutos antes en un mensaje a la nación, el presidente de la República Francisco Sagasti anunció que la exminsitra de Salud Pilar Mazzetti recibió la vacuna de Sinopharm contra el coronavirus de manera secreta.

“Lamento profundamente que en la lista que ha proporcionado la Universidad Peruana Cayetano Heredia al ente regulador se encuentren personas que han formado parte de nuestro gobierno, entre ellas las exministras Elizabeth Astete y Pilar Mazzetti”, informó el mandatario.

Francisco Sagasti reveló lista de personas vacunadas

Francisco Sagasti reveló lista de personas vacunadas

