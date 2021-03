Mazzetti reaparece y asegura que su vacunación fue “transparente”: “no actué de manera ilegal”

La exministra de Salud Pilar Mazzetti reapareció ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso y dijo que fue su decisión vacunarse contra el COVID-19 de manera irregular con la dosis del laboratorio Sinopharm.

En su exposición de defensa por las denuncias constitucionales presentadas en su contra en el Parlamento, señaló que su decisión estuvo motivada por el elevado número de funcionarios de su sector infectados con el coronavirus.

“La decisión de vacunarme fue mi decisión, ninguna persona, ningún funcionario de los que han estado trabajando en el ministerio ni ninguna empresa influyeron en mi decisión”, expresó.

“Fue una decisión propia motivada por la situación tan compleja que estamos viviendo en este momento, con una cantidad importante de funcionarios que estaban enfermando cada vez más donde solo unos cuantos quedábamos de pie en el despacho ministerial”, añadió.

Explicó que tras observar el caso del vicedecano del Colegio Médico del Perú (CMP), Ciro Maguiña, quien tuvo que ser hospitalizado por el COVID-19 y luego reveló que recibió la dosis de Sinopharm.

“Allí inmediatamente traté de averiguar cómo era esta vacuna porque el ministerio estaba en problemas serios por la afectación del personal”, dijo al precisar que averiguó sobre dicha vacuna a través de sus dos viceministros.

“No pensé más, pregunte a los dos vice, los dos me dijeron que se habían vacunado (…) Es cierto que cometí el error político de ni siquiera preguntar qué quería decir ‘personal relacionado’”, manifestó.

Finalmente, Mazzetti Soler afirmó que no actuó de manera “impropia”, “ilegal” o “dolosa”, y que la vacunación se llevó a cabo en su casa porque se encontraba “agotada” y prefería tener “momentos de tranquilidad”.

Mazzetti consideró que su inmunización se realizó de forma “transparente”, debido a que no ocultó al personal que la asistió.

“La vacunación se hizo en mi casa, no por un afán de ocultar algo. Yo estaba agotada y por tener unos momentos de tranquilidad, preferí que sea allí (…) Me parece que no he actuado de ninguna manera de forma impropia, mucho menos de manera ilegal o dolosa. Soy consciente del error que cometí”, sentenció.

