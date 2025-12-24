El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 admitió a trámite la primera fórmula presidencial de cara a las Elecciones Generales 2026, la de Fuerza Popular con Keiko Fujimori como candidata a presidenta.

Junto a Keiko Fujimori postulan en la plancha fujimorista los excongresistas Luis Galarreta y Miguel “Miki” Torres, a la primera y la segunda vicepresidencias, respectivamente.

Existen tres días para impugnar a la lista de Fuerza Popular, al igual que sucederá con las otras que sean admitidas.

Avanza País

En tanto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró inadmisible la fórmula presidencial de Avanza País, por observaciones respecto a la renuncia de los candidatos originales elegidos en las primarias, y le dio dos días para subsanar el error en la plancha que encabeza el congresista José Williams.

Planchas y listas

Hasta esta noche, del martes a las 23:59 p. m., se inscriben las planchas presidenciales y, tras eventuales impugnaciones, el 11 de febrero será la fecha límite para publicar las fórmulas presidenciales y listas de candidatos al Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino.

Hasta ahora se inscribieron las planchas presidenciales y listas al Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino. El 14 de marzo estarán las listas definitivas, tras impugnaciones y renuncias.

Partidos

Al cierre de esta edición estaban presentadas las listas de Avanza País, Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Partido Demócrata Verde, Partido del Buen Gobierno, Partido Un Camino Diferente, Partido Patriótico del Perú, Unidad Nacional, Ahora Nación, Libertad Popular, Podemos Perú, Sí Creo, Venceremos, Juntos por el Perú, Salvemos al Perú, Integridad Democrática, Partido Democrático Federal, Apra, Perú Acción, País para Todos, Perú Moderno, Cooperación Popular, Frente de la Esperanza, Unido Perú y Obras.