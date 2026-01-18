A fin de evitar la pérdida de información relevante, los policías podrán revisar -previa autorización fiscal, sin el engorroso trámite judicial- equipos informáticos, como celulares y computadoras, en casos de flagrancia delictiva vinculados a extorsión, sicariato y secuestro, según un decreto legislativo que modifica el Código Procesal Penal.

Es decir, ya no se requerirá tener autorización del Poder Judicial.

Una norma en tal sentido, ese decreto legislativo, fue aprobado por el gabinete ministerial con aval del presidente José Jerí.

Ello también aplica para dDspositivos hallados durante operativos inopinados al interior de establecimientos penitenciarios.

¿Y la justicia?

La medida, aprobada mediante el Decreto Legislativo 957, fortalece la investigación penal frente a delitos graves al permitir una respuesta más rápida y eficaz del sistema de justicia. El Ejecutivo señaló que con esta norma se refuerzan los mecanismos de investigación del Estado contra la extorsión, el sicariato y el secuestro.