Cinco penales “de alta peligrosidad”, que “concentran aproximadamente el 50 % de los internos vinculados a organizaciones criminales”, se hallan desde hoy en estado de emergencia y sometidos a “operativos permanentes”, y a la restricción o suspensión del ejercicio de derechos constitucionales y un régimen para sus reos.

Así lo dispone el Decreto Supremo 128-2026-PCM, que declara la emergencia por 60 días en los establecimientos penitenciarios de Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Miguel Castro Castro (Lima), Ancón I (Lima) y Trujillo Varones (La Libertad).

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, anunció labores de inteligencia dentro de estas prisiones, la distribución de los internos según sus delitos y beneficios según la conducta de los reos.

Medida

La emergencia abarca “el perímetro exterior circundante al establecimiento penitenciario, hasta un radio de 200 metros desde sus límites exteriores”.

Por ello, se restringe o suspende el ejercicio de los derechos constitucionales a la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales respecto de las personas que ingresen o transiten al establecimiento penitenciario y al perímetro exterior circundante al establecimiento penitenciario mencionado.

Custodia

El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) mantiene la administración y la custodia de las cinco prisiones.

Y la Policía Nacional del Perú (PNP), con apoyo de las Fuerzas Armadas, desplegará operativos permanentes para garantizar la seguridad y la protección de sus perímetros y áreas de intangibilidad, en coordinación con el Inpe.

Operativos

Con apoyo militar, la PNP realizará labores de protección, seguridad y control de las áreas de intangibilidad y del perímetro exterior circundante a los penales, hasta un radio de 200 metros desde sus límites exteriores, incluyendo, de ser el caso, la protección de su espacio aéreo y espectro electromagnético inmediato; además del control de acceso de todas las personas a las prisiones.

En coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del Inpe habrá operativos policiales-militares permanentes de incautación de tarjetas SIM (chips) telefónicos, teléfonos, armas blancas y demás artículos prohibidos.

Inteligencia

Se ordena, asimismo, acciones de inteligencia, a fin de prevenir fugas, la alteración del orden y las actividades delictivas en los penales bajo intervención.

Visitantes serán revisados para detectar objetos prohibidos.

La actuación conjunta de la PNP y las Fuerzas Armadas se rige por los principios de legalidad, unidad de acción, necesidad, proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales, señala la norma que declara la emergencia.

El exjefe del Inpe Leonardo Caparrós ve un primer paso para recuperar el control de los penales y pidió un plan integral.