Un proyecto de ley autoriza retirar hasta 4 unidades impositivas tributarias (UIT) o S/19,800 de los fondos de la AFP, pero con la novedad de que también permite trasladar el 100 % del dinero a cuentas previsionales inembargables en el sistema financiero con tasas de interés fijas y seguro para el titular, sin comisiones y cubiertas al 100 % por el Fondo Seguro de Depósito (FSD).

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) rechaza tal iniciativa sobre los fondos en las AFP por considerarla “antitécnica”.

La iniciativa del legislador de Podemos Perú José Luna Gálvez beneficiará a más de 8 millones de afiliados e ingresó a la agenda de la Comisión de Economía del Congreso, según indica el legislador.

Queda en manos de la Comisión de Economía del Congreso que se debata y apruebe el dictamen y que se envíe al Pleno.





¿Qué dice el proyecto?

Además del retiro de hasta 4 UIT de sus fondos, el afiliado podrá trasladar el total de su cuenta individual de capitalización (CIC) a entidades del sistema financiero “autorizadas por la SBS” y en cuentas previsionales de largo plazo “inembargables, que no cobren comisiones, cuenten con un seguro para el titular, estén cubiertas hasta el 100 % por el FSD y que paguen tasas fijas de interés”.





Dinero garantizado

Trasladado, el dinero del aportante estará asegurado y no como hoy, cuando S/345 millones no reclamados por herederos de fallecidos afiliados generan intereses para las AFP, se indica. A cubrirse en su totalidad por el FSD, el monto retirado tendrá garantía total y no como hoy en que solo cubre hasta S/123,920 de ahorros y CTS.

A la fecha, el FSD solo se aplica a ahorros y CTS con un límite, pero con la ley se busca que todo el aporte del afiliado a la AFP estará garantizado, sin límite, en caso de quiebra o intervención de la entidad finaniera (bancos, cajas o financieras) donde se ha realizado el depósito





Pase al toque

“La Administradora Privada de Fondos de Pensiones, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la solicitud, transfiere de forma directa, la totalidad de los fondos acumulados en la Cuenta Individual de Capitalización del Afiliado, a la entidad del Sistema Financiero elegida por el afiliado”, puntualiza el proyecto.





Rechazo del MEF

Para el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, la iniciativa es “antitécnica” y “populista”, tanto que “en ninguna parte del mundo se está proponiendo”.

“Es una medida absolutamente antitécnica, no es el contexto. Nuestros jubilados, como lo han podido ver, requieren de pensión. Estamos haciendo el esfuerzo de subir la pensión mínima, porque justamente la mayoría de ciudadanos no puede acceder a una pensión. En ninguna parte del mundo se está proponiendo esta medida”, indicó el ministro.

“No es otra cosa que un populismo que va a terminar afectando a nuestros jubilados”, aseveró Contreras.





