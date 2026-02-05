Adelante, con mayor respaldo que el último sondeo, el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, lidera la intención de voto para las elecciones presidenciales del próximo domingo 12 de abril de 2026 con un 14.6 % de las preferencias.

Según la última encuesta de CPI, que es la que lo ubica primero y fue presentada ayer en exclusiva en RPP Noticias, se observa un ligero aumento a favor de la candidatura de López Aliaga respecto al 13.6 % que obtuvo en la medición anterior de la primera quincena de enero.

Los otros

Keiko Fujimori, la candidata de Fuerza Popular, ocupa el segundo lugar con 6.6 %, algo menos al 7.1 % que obtuvo en la encuesta previa; mientras Mario Vizcarra, hermano de Martín Vizcarra y que va por Perú Primero, con 4.7 % sube respecto a los 4.4 % del sondeo anterior.

Quienes siguen en la encuesta son César Acuña, de Alianza para el Progreso, con 3.9 %; Alfonso López Chau, de Ahora Nación, con 3.7 %; y Carlos Álvarez, de País para Todos, con 3.6 %.

Ficha técnica

La muestra estadística del estudio de opinión es de 1200 personas de la población urbana del país, hombres y mujeres de 18 a 70 años, informó CPI.

La técnica aplicada en el estudio es la de encuesta presencial en los hogares muestreados, aplicada entre el 29 de enero al 2 de febrero del presente año.

Su nivel de confianza es de 95.5 % y su margen de error es de +/- 2.8 %.El 29. 0 % de encuestados están indecisos y son clave en estos comicios, explicó en RPP el gerente general de CPI, Omar Castro.