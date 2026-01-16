El candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) se mostró confiado en que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratificará su inscripción, es decir rechazará las apelaciones contra el fallo del Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 que admitió su candidatura pese a tachas en su contra.

Ayer, el pleno del JNE dejó al voto dos apelaciones de dos ciudadanos contra su plancha presidencial.

Del mismo modo, la candidatura de Mario Vizcarra (Perú Primero) quedó en manos del máximo ente electoral, pues también dejó al voto la apelación contra el fallo de primera instancia que lo deja fuera de carrera por haber sido condenado por peculado.

“El derecho a elegir y ser elegido es la piedra angular de la democracia”, argumentó su abogado Alejandro Salas, al pedir al pleno del JNE que deje competir al hermano del presidente preso Martín Vizcarra.

Marisol Pérez Tello en problemas

La candidata presidencial Marisol Pérez Tello, de Primero la Gente, también está nuevamente en problemas.

Su plancha presidencial ha sido declarada inadmisible en primera instancia al identificarse tres observaciones que impiden su incripción: no fue firmada adecuadamente, omitió plan de gobierno y no cumple la secuencia legal en la declaración jurada de Raúl Molina, candidato a la primera vicepresidencia. Tiene dos días de plazo para hacer las correcciones.

El Jurado Electoral Especial de Cusco declaró improcedente la inscripción del congresista Luis Aragón (Acción Popular) como candidato a diputado por Avanza País.