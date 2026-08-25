Los aspirantes a ser alcaldes de Lima por Somos Perú, Carlos Bruce, y por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se enfrentaron porque se confirmó la candidatura del último a primer regidor provincial, con lo que de ganar su lista sería burgomaestre tras su elección en el cargo hace cuatro años.

Bruce criticó al Jurado Electoral Especial de Lima por rechazar la exclusión de López Aliaga de los comicios, al indicar que su postulación, en busca de retornar a ser alcalde tras la renuncia del candidato Luis Rubio, es una “reelección encubierta”.

Alertó que “están violando las reglas” para favorecer a exalcaldes que, como López Aliaga, usan las renuncias de candidatos a burgomaestres.

En tanto, López Aliaga arremetió contra las impugnaciones para excluirlo de las elecciones y se mostró seguro de que ganará los comicios del domingo 4 de octubre.

“Me ponen recursos y (…) han sido declarados nulos de parte del jurado. O sea, no nos van a parar hasta la alcaldía de Lima; se les acabó el plazo, se cerró”, exclamó. Y vinculó a Bruce con la corrupción.

Ataque

“Vamos a investigar a este sujeto (a) ‘Techito Bruce’ en su gestión como ministro de Vivienda en los tres periodos 2002, 2017 y 2019, todos en gobiernos corruptos de Toledo, Ollanta y Martín Vizcarra, no me extrañaría que este sea el protegido caleta del HdP de Gorriti”, tuiteó en X.

Bruce, quien rechazó la guerra sucia y los ataques, prometió “espacios exclusivos para un transporte masivo, ordenado y moderno”.