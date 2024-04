El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, no descartó cambios en el Gabinete Ministerial a pocos días del voto de investidura (3 de abril).

“Estamos pensando, no lo sé todavía, dependería que terminemos de hacer la evaluación. (¿Cuántas carteras cambiarían de ministro?) No tengo la precisión, no puedo decirle si es una, dos o tres”, dijo en Punto Final.

“Esto es una evaluación permanente, yo lo anuncié. Esta es una gestión por resultados”, agregó.

El premier también se refirió a la remoción del coronel PNP Harvey Colchado, jefe de la Dirección de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), tras los allanamientos ejecutados en la casa de la presidenta Dina Boluarte.

“No lo he descartado (su remoción). En mi opinión se ha quebrantado el sentido común, el sano juicio y el buen criterio al haber realizado este acto que a mí me parece prepotente, abusivo y desproporcionado”, expresó.

“Yo no tengo que tomar esa decisión, probablemente el titular del sector, el ministro del Interior. Hemos conversado sobre el tema (con la presidenta Dina Boluarte), mi opinión es que un acto desproporcionado”, agregó.

No obstante, Adrianzén indicó que Colchado deberá brindar sus descargos sobre el tema y explicar en detalle la decisión de romper la puerta de la casa de Dina Boluarte durante el allanamiento.

“Esto todavía hay que preguntar, hay que buscar información, quien la dio, se tomarán declaraciones de las personas. Esto no es tampoco que ‘oye te vas de acá’, tiene que haber una razón justificada por supuesto. El señor (Harvey Colchado) podrá explicar en detalle la decisión que tomó y por qué la tomó de esa manera, y si resulta razonable, bueno”, sentenció.