El presidente el del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, cuestionó el contenido del cuaderno de ocurrencias, donde se registraba todo lo que ocurría en los exteriores de la vivienda de la presidenta Dina Boluarte, y afirmó que este sería un método que utilizaba el exmandatario Pedro Castillo para vigilar a sus ministros.

En la conferencia de prensa de este lunes, tras la sesión del gabinete ministerial, el premier sostuvo que el registro de las visitas y salidas de la casa de la mandataria constituye una practica indebida y que habría sido introducida por Castillo Terrones.

“Cuando hablamos de este cuaderno de ocurrencias domiciliaria estamos hablando de un cuaderno donde –en mi opinión- indebidamente se registraba quién entraba, quién salía, a qué hora entraba y a qué hora salía del domicilio de la señora presidenta”, comentó.

“He tenido información –y esto lo pongo entre comillas y con cargo a revisarlo- que este habría sido un método que el felón Pedro Castillo introdujo en su gabinete para seguir, supongo yo, o reglar a sus ministros. Me imagino que desconfiaba de todos, no puedo asegurar que así sea, pero en todo caso la información que se haya dispuesto llevar estos cuadernos a los domicilios habría provenido de ese momento”, acotó.

Del mismo modo, consideró que resulta “incómodo” y “perturbador” que alguien esté registrando de quién entra, a qué hora entra, quién sale y a qué hora sale de la vivienda de la mandataria.

Finalmente, recalcó que la pérdida del cuaderno de ocurrencias está en manos de la Inspectoría General e la Policía Nacional (PNP).

En cuanto a los costosos relojes Rolex de la jefa de Estado, el primer ministro insistió que el tema está a cargo del Ministerio Público y que serán los fiscales quieres recibirán todas la explicaciones pertinente sobre el caso.

“Estoy en condiciones de poder repetir que me parece insólito que se hable de un desbalance patrimonial cuando ya se han hecho análisis puntuales del patrimonio de la presidenta y no se ha encontrado ningún desbalance”, enfatizó.