El premier Gustavo Adrianzén anunció que el Poder Ejecutivo revisará la ley de ampliación por seis meses del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), aprobado el viernes por el pleno del Congreso; es decir, dejó abierta la posibilidad de observarla y regresarla al Parlamento.

“Nosotros vamos a revisarla, vamos a presentar una opinión, revisaremos si es conforme a la Constitución; si está de acuerdo, daremos nuestra opinión y, si corresponde promulgarla, lo haremos; y si corresponde observarla, también seguiremos ese camino”, manifestó en RPP.

Sin embargo, dijo que aún no ha llegado a su despacho la mencionada norma.

Y pese a la censura del ahora exministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, Adrianzén afirmó que el Ejecutivo insistirá con la Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal, conocida como Ley MAPE, la cual fue presentada el 21 de noviembre y actualmente se encuentra en debate en la Comisión de Energía y Minas del Congreso.

“Hay un problema que no solo es minero o ambiental, sino es político y social. El Ejecutivo, en cumplimiento de la disposición del Congreso, hizo llegar la Ley MAPE que no es la ampliación del Reinfo. No se acogieron a esta norma y se prorrogó seis meses”, lamentó.

Luego consideró que no fue oportuno que el Congreso haya censurado al ministro Rómulo Mucho, quien es un profesional de solvencia.

Adrianzén exhortó a los mineros a formalizarse para no exponer a los trabajadores a condiciones infrahumanas.